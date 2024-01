Marin Alsop wird Erste Gastdirigentin in Philadelphia

Philadelphia/Berlin (MH) – Marin Alsop wird neue Erste Gastdirigentin des Philadelphia Orchestra. Die dreijährige Amtszeit der gebürtigen New Yorkerin beginnt mit der Saison 2024/25, teilte der Klangkörper am Dienstag mit. In der Funktion werde Alsop das Orchester bei mehreren Abonnementkonzerten, Sonderveranstaltungen, jährlichen Sommerresidenzen sowie nationalen und internationalen Tourneen leiten. Den Anfang macht eine China-Reise.

"Marin Alsop ist eine renommierte und revolutionäre Figur in der Welt der klassischen Musik und zählt zu den bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit", sagte Chefdirigent Yannick Nézet-Séguin. Als Fackelträgerin inspiriere sie Generationen junger Dirigenten, ihre Träume zu verfolgen.

Die Bernstein-Schülerin Alsop (67) gilt als ausgewiesene Expertin für zeitgenössische Musik. Seit 2007 ist sie Music Director des Baltimore Symphony Orchestra, das ihr 2021 den Titel Ehrenmusikdirektor verlieh. Von 2012 bis 2019 war sie zudem Chefdirigentin des São Paolo Symphony Orchestra, das sie nach dem Ende ihres Vertrages ebenfalls zur Ehrendirigentin ernannte. Seit 2019 ist sie Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. 2023 übernahm sie die gleiche Position auch beim Nationalen Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks.

Mit dem Philadelphia Orchestra hat Alsop seit ihrem Debüt 1990 bereits 32 Konzerte gestaltet. Die Zusammenarbeit mit den Künstlern "war schon immer ein musikalisches Highlight für mich", erklärte sie. Die Möglichkeit, nun auf dieser Beziehung aufzubauen, sei "ein wahr gewordener Traum". Als Erste Gastdirigentin folgt Alsop auf die Französin Nathalie Stutzmann.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Philadelphia Orchestra

Link:

➜ https://www.philorch.org