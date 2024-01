Gabriel Feltz wird Generalmusikdirektor am Theater Kiel

Kiel/Berlin (MH) – Gabriel Feltz wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt hat seiner Wahl am Mittwoch zugestimmt, wie die Stadt mitteilte. Der Verwaltungsrat des Theaters bestellte den 52-Jährigen zum 15. August 2024 als neues Vorstandsmitglied und GMD.

Der Vertrag des gebürtigen Berliners hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Option auf Verlängerung. Er folgt auf Benjamin Reiners, der seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängert.

Feltz ist seit 2013 Generalmusikdirektor am Theater Dortmund und seit 2017 auch Chefdirigent der Belgrader Sinfonie. An beiden Orten ist er noch bis zum Ende der Saison 2024/25 gebunden. Seine dortigen vertraglichen Verpflichtungen wolle er zumindest teilweise noch erfüllen und gleichzeitig schon Aufgaben in Kiel übernehmen, hieß es. Dies sei bereits mit beiden Häusern und deren Spielplänen abgestimmt.

Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel sprach von einer sehr guten Nachricht für das Kieler Kulturleben. "Schneller als gedacht haben wir nun die Nachfolge für Benjamin Reiners geregelt und können direkt loslegen mit der Vorbereitung der nächsten Spielzeit." Feltz bedankte sich für die große Zustimmung: "Das ist ein kräftiger Rückenwind für meinen Start in Kiel, auf den ich mich sehr freue."

Feltz hat an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin studiert. Nach einer Assistenz bei Gerd Albrecht an der Hamburger Staatsoper war er von 1995 bis 1997 am Theater Lübeck und anschließend am Theater Bremen engagiert. Von 2000 bis 2005 war er Generalmusikdirektor der Theater & Philharmonie Thüringen und von 2004 bis 2013 Chefdirigent der Stuttgarter Philharmoniker.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Kieler Generalmusikdirektor Reiners geht 2024

(11.05.2022 – 17:03 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Theater Kiel

Links:

➜ http://www.theater-kiel.de