Bayreuther Festspiele: Mehr Dirigentinnen als Dirigenten

Bayreuth/Berlin (MH) – Bei den Bayreuther Festspiele werden in diesem Jahr erstmals mehr Frauen als Männer am Dirigentenpult stehen. Mit Simone Young wird zum ersten Mal eine Dirigentin den "Ring des Nibelungen" in Bayreuth leiten, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die Australierin übernimmt für Philippe Jordan, der die Dirigate wegen anderweitiger Verpflichtungen absagen musste.

Youngs Engagement sei Festspielleiterin Katharina Wagner bereits seit langem ein besonderes Anliegen gewesen, hieß es. Andere Aufgaben hätten eine Zusammenarbeit bisher jedoch nicht ermöglicht.

Die 112. Ausgabe der Festspiele wird am 25. Juli 2024 mit einer Neuproduktion von "Tristan und Isolde" unter der musikalischen Leitung von Semyon Bychkov eröffnet. Wiederaufgenommen werden "Parsifal" mit Pablo Heras-Casado am Pult, "Tannhäuser" mit Nathalie Stutzmann sowie "Der fliegende Holländer" unter der Leitung von Oksana Lyniv, die 2021 als erste Frau in 145 Jahren auf dem Grünen Hügel dirigiert hat.

Das von dem Komponisten Richard Wagner (1813-1883) für seine Werke gegründete Opernfestival hat im vorigen Jahr mehr als 58.000 Besucher angezogen. Die Gesamtauslastung aller 31 Vorstellungen lag den Angaben zufolge bei 97 Prozent.

