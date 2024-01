Metzmacher verlässt Kunstfestspiele Herrenhausen

Hannover/Berlin (MH) – Ingo Metzmacher lässt seinen Vertrag als Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen 2025 auslaufen. "Nach zehn Jahren in dieser Verantwortung möchte ich mich wieder verstärkt meiner Tätigkeit als Dirigent widmen", erklärte der 66-Jährige am Montag. Er danke den Verantwortlichen der Stadt Hannover, dass sie ihm das Festival so lange anvertraut haben. "Und ich hoffe und wünsche, dass es unter einer neuen Leitung in Zukunft noch weiter wachsen und sich entwickeln möge."

Metzmacher hatte die Leitung der Kunstfestspiele 2015 von Gründungsintendantin Elisabeth Schweeger übernommen. Der gebürtige Hannoveraner erschloss neben den Herrenhäuser Gärten neue Spielstätten in der Stadt. Konzerte renommierter internationaler Künstler prägen seine Amtszeit ebenso wie junge, unbekanntere Künstler mit experimentellen Formaten. 2020 und 2021 konnte das Festival trotz Coronapandemie mit Publikum vor Ort stattfinden. Bei seiner 14. Ausgabe 2023 erreichte das Festival mit rund 20.000 Besuchern einen Publikumsrekord.

Die nächsten Kunstfestspiele Herrenhausen finden vom 16. Mai bis zum 2. Juni 2024 statt. Im Mittelpunkt steht Leonard Bernsteins Musiktheaterstück "Mass" für Sänger, Schauspieler und Tänzer unter der musikalischen Leitung von Metzmacher. Das gesamte Festivalprogramm soll im Februar bekanntgegeben werden.

(wa)

