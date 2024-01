Anja Harteros sagt Auftritte an Bayerischer Staatsoper ab

München/Berlin (MH) – Die Sopranistin Anja Harteros (51) wird in diesem Jahr nicht an der Bayerischen Staatsoper zu erleben sein. "Schweren Herzens muss Anja Harteros alle Engagements 2024 absagen", teilte das Haus in München am Mittwoch mit. Gründe wurden nicht genannt.

Bei der Neuproduktion der Puccini-Oper "Tosca" ab Mai wird Eleonora Buratto die Titelpartie an Harteros' Stelle übernehmen, hieß es weiter. Als Kundry in Wagners "Parsifal" springt ab März die US-Amerikanerin Irene Roberts ein, die damit ihr Debüt an der Bayerischen Staatsoper gibt.

Andere Auftritte wird Harteros nach jetzigem Stand unverändert absolvieren. Die Oper Zürich teilte auf Anfrage mit, die Sängerin sei dort nach wie vor fest eingeplant als Maddalena di Coigny in einer konzertanten Neuproduktion von Umberto Giordanos "Andrea Chénier" ab 7. Juli. Man habe "keine Absage von Frau Harteros erhalten".

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Update (17.01.2024 – 19:42 Uhr): Der letzte Absatz wurde komplett neugefasst.

Update (18.01.2024 – 09:32 Uhr): Im letzten Absatz wurde der Satz über die Deutsche Oper am Rhein gestrichen, das Haus hat seine Angaben präzisiert.

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Bayerischen Staatsoper

Link:

➜ http://www.staatsoper.de