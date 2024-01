Musikhochschule Frankfurt: Elmar Fulda bleibt Präsident

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Elmar Fulda bleibt Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (HfMDK). Der erweiterte Senat hat ihn für weitere sechs Jahre gewählt, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2024.

Fulda dankte für das Vertrauen der Hochschule. "Ich freue mich, die erfolgreiche Entwicklung der HfMDK gemeinsam mit den Menschen, die hier studieren, lehren und arbeiten oder uns freundschaftlich in Politik und Gesellschaft begleiten, weiter vorantreiben zu können", sagte er. Als wichtigstes Vorhaben seiner zweiten Amtszeit bezeichnete er einen Neubau für die HfMDK. Dieser sei dringend erforderlich. "Ich fordere von der neuen Landesregierung Entscheidungen", betonte er.

Der 1964 in München geborene Fulda ist seit 2018 Präsident der HfMDK. Zuvor war er Professor für Musiktheater Vizepräsident für Künstlerische Praxis der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Zudem arbeitete er als Regisseur in Oper und Schauspiel.

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt versteht sich als Universität der performativen Künste und ihrer Wissenschaften sowie als Hessens Hochschule für Musik, Theater, Tanz und deren Vermittlung. 70 Professoren und 350 Lehrbeauftragte unterrichten an der HfMDK rund 950 Studenten aus über 50 Nationen. Die künstlerische, pädagogische und wissenschaftliche Lehre umfasst 28 Studiengängen.

