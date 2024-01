Offenbach-Ausgrabung "Die Banditen" wird ein Erfolg

Frankfurt am Main (MH) – Mit großem Jubel feierte die Oper Frankfurt am Sonntagabend die Frankfurter Erstaufführung von Jacques Offenbachs Opéra bouffe "Die Banditen". Regisseurin Katharina Thoma, die die dreiaktige Operette aus dem Jahr 1869 mit humorvollem Augenzwinkern aktualisiert, erstellte eine eigene deutsche Textfassung, die auch bei den Gesangsnummern Eleganz und Leichtigkeit versprüht.

Ironisch nimmt ihre Inszenierung die ehrlichen "Banditen" als europäische Wohlstandsverlierer aufs Korn, die ihre Diebeszüge im abgehängten Gebirgstal zwischen Italien und Spanien unternehmen. All ihre Anstrengungen, sich mithilfe diverser Überfälle und anschließender Verkleidungen die Staatskasse von Mantua zu sichern, scheitern kläglich: Denn die ist von der korrupten feinen Gesellschaft bereits zuvor geplündert worden.

Die vielen schmissigen Räuberballaden, in denen die solistisch auftrumpfenden Charakterköpfe des Frankfurter Opernchors zu Höchstform auflaufen und die Kostüme Irina Bartels, die aus Fundus-Fragmenten immer neue, irrwitzige Roben erstellte, tragen zum besonderen Gelingen der Premiere bei – ebenso wie Katharina Wiedenhofers wirkungsvolle Choreografie und die herausragenden schauspielerischen Talente dreier Ensemblemitglieder, die alle in ihren Rollen debütieren: Gerard Schneider als bauernschlauer Banditenchef Falsacappa, der in Tochter Fiorella (Elizabeth Reiter) eine würdige Nachfolgerin gefunden hat, sowie Kelsey Lauritano als ihr junger Bio-Bauern-Geliebter Fragoletto. Im Orchestergraben ist der Mut von Dirigent Karsten Januschke zu loben, Offenbachs tänzerischen Charme von einem klassisch kleinen Orchester spielen zu lassen. Bezeichneten doch bereits die Zeitgenossen Offenbach als "Mozart der Champs-Élysées."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(bb/wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Oper Frankfurt

Link:

➜ http://www.oper-frankfurt.de