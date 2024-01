Bund fördert innovative Projekte von Orchestern

Berlin (MH) – Der Bund unterstützt in diesem Jahr 16 Orchester und Ensembles in seinem Programm "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland". Darunter sind die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Freiburger Barockorchester und die Lautten Compagney Berlin, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Montag mitteilte. Die Klangkörper erhalten jeweils bis zu 400.000 Euro für die Umsetzung von innovativen Projekten und Vermittlungsprogrammen.

"Die traditionsreiche deutsche Orchesterlandschaft sei weltweit einmalig", erklärte Roth. Ziel des Exzellenzprogramms sei es, freie und öffentlich finanzierte Orchester und Ensembles fit für die Zukunft zu machen. "Durch unsere Förderung schaffen wir erneut Freiräume für die künstlerische Arbeit, für die Ansprache neuer Zielgruppen und die Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Diversität", betonte sie.

Das Programm "Exzellente Orchesterlandschaft" wurde 2017 vom Deutschen Bundestag beschlossen. Seitdem sind in bislang vier Förderrunden rund 22,5 Millionen Euro geflossen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass die Projekte nicht der regulären Arbeit des Klangkörpers zuzurechnen sind und im Inland durchgeführt werden. Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine Jury. Im vergangenen Jahr haben unter anderem die Dresdner Philharmonie, das Ensemble Resonanz und das Jewish Chamber Orchestra eine Förderung erhalten.

