Theater Magdeburg: 2023 war "erfolgreichstes Jahr"

Magdeburg/Berlin (MH) – Das Theater Magdeburg hat für das vorige Jahr eine "herausragende" Bilanz gezogen. "Wir haben 2023 nicht nur das Vor-Corona-Niveau erreicht, sondern das einnahmenstärkste Jahr in der Geschichte des Theaters Magdeburg erzielt", erklärte Generalintendant Julien Chavaz am Donnerstag. Zu den 942 Vorstellungen kamen etwa 165.000 Besucher, hieß es. Das entspreche einer Auslastung von 82,3 Prozent. Das Haus habe 3,2 Millionen Euro erwirtschaftet.

Im Opern- und Schauspielhaus fanden 24 nahezu ausverkaufte Premieren statt. Die Musiktheater-Sparte präsentierte neun Neuproduktionen, darunter Tschaikowskys "Eugen Onegin", die auch im Teatro Massimo im italienischen Palermo gezeigt wurde. Publikumsliebling war den Angaben zufolge das Musical "Evita". Das DomplatzOpenAir "Catch Me If You Can" zog 23.000 Zuschauer an.

Die Magdeburgische Philharmonie spielte 36 Konzerte, darunter die ausverkauften Neujahrs- und Gedenkkonzerte. Die Sinfoniekonzerte besuchten mehr als 9.000 Menschen. In das Märchenballett "Schneewittchen" kamen über 6.000 Besucher.

Der Schweizer Regisseur Chavaz hat die Generalintendanz am Theater Magdeburg im August 2022 von Karen Stone übernommen, die das Vierspartenhaus seit 2009 geleitet hatte.

