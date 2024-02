Bregenzer Festspiele mit zusätzlichem "Freischütz"-Termin

Bregenz/Berlin (MH) – Gut fünf Monate vor der Premiere nehmen die Bregenzer Festspiele eine zusätzliche Vorstellung der Oper "Der Freischütz" ins Programm. Grund sei die starke Kartennachfrage, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Bereits jetzt seien knapp 50 Prozent der nunmehr 192.000 aufgelegten Tickets gebucht.

Das Werk von Carl Maria von Weber feiert am 17. Juli 2024 Premiere auf der Bregenzer Seebühne. Einschließlich der Zusatzvorstellung am 8. August wird das Stück an 27 Abenden gezeigt. Auch 2025 steht der "Freischütz" auf dem Spielplan.

In den vergangenen Monaten sind die Kulissen am Bregenzer Bodensee weiter gewachsen. Für das Bühnenbild und das Lichtdesign zeichnet Regisseur Philip Stölzl verantwortlich, der 2019 und 2021 bereits Giuseppe Verdis "Rigoletto" als Spiel auf dem See inszeniert hatte. Die musikalische Leitung übernimmt Enrique Mazzola, seit diesem Jahr Conductor in Residence.

"Der Freischütz" eröffnet die 78. Ausgabe des Festivals. Das 1821 im Berliner Schauspielhaus uraufgeführte Stück wird erstmals auf der Seebühne in Bregenz gezeigt. 1983 war es dort im Festspielhaus zu sehen.

Intendantin Elisabeth Sobotka plant für ihre letzte Saison bei den Bregenzer Festspielen mehr als 80 Veranstaltungen, darunter Gioachino Rossinis "Tancredi" im Festspielhaus und zwei Uraufführungen auf der Werkstattbühne. Im Konzertprogramm gibt die litauische Dirigentin Giedrė Šlekytė ihr Debüt in Bregenz mit den Wiener Symphonikern. Auch deren designierter Chefdirigent Petr Popelka ist erstmals am Bodensee zu Gast.

Nach den fünf Sommerwochen wechselt die gebürtige Wienerin Sobotka in gleicher Position an die Berliner Staatsoper Unter den Linden. Die Intendanz in Bregenz übernimmt 2025 die künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper und Mezzosopranistin Lilli Paasikivi. Die erste Neuproduktion des Spiels auf dem See unter ihrer künstlerischen Leitung soll 2026 Giuseppe Verdis "La traviata" sein.

