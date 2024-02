Königlich Dänisches Theater ernennt Musikdirektor

Kopenhagen/Berlin (MH) – Das Königlich Dänische Theater in Kopenhagen verstärkt seinen Musikbereich und ernennt Martin Brommann zum Musikdirektor. Mit dessen Berufung und der neuen Chefdirigentin Marie Jacquot wolle man der Sparte "einen deutlichen Schub geben", sagte Geschäftsführer Kasper Holten am Donnerstag. Brommann bringe nicht nur solide Managementerfahrung mit, sondern auch eine Leidenschaft für die Welt der Musik.

Bisher waren die Königlich Kapelle Kopenhagen – seit 1448 bestehendes ältestes Orchester der Welt – und ihre Verwaltung Teil der Opernabteilung des Königlich Dänischen Theaters. Künftig soll der Bereich eine eigenständige Einheit sein, die von einem Musikdirektor geleitet wird, der als Mitglied der Geschäftsleitung direkt an den Theaterdirektor berichtet. Die künstlerische Verantwortung liegt weiterhin bei den Intendanten und Chefdirigenten.

Brommann hat ab 1989 ein Studium zum Orchestermusiker mit Hauptfach Oboe an der heutigen Universität der Künste Berlin absolviert. Seit 2022 wirkt er als Leiter des Chors und Orchesters der Oper Malmö. Zuvor war er Solo-Englischhornist am Theater und Philharmonie Essen sowie Oboist und Dirigent am Königlich Dänischen Theater.

