Dirigiert Gardiner verlängert Auszeit

London/Berlin (MH) – John Eliot Gardiner verlängert seine Auszeit vom öffentlichen Musizieren bis weit in das Jahr 2024. Das teilten der Dirigent und der Monteverdi Choir und Orchestra (MCO) am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Gardiner hatte im August vorigen Jahres nach einer Vorstellung einen Sänger geschlagen. Darauf beschloss der 80-Jährige in Rücksprache mit seinem Arzt, zunächst alle weiteren Auftritte abzusagen. Den Vorfall bezeichnete er als "etwas, für das ich die volle Verantwortung übernommen habe und zutiefst bedauere".

Im März und Juli gastieren der Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists in mehreren europäischen Städten mit dem Händel-Oratorium "Israel in Ägypten". Anstelle von Chefdirigent Gardiner übernimmt Peter Whelan die musikalische Leitung. Für die Aufführung der Beethoven-Symphonien im Mai in London und Paris kehrt Gardiners Assistent Dinis Sousa an das Pult des Orchestre Révolutionnaire et Romantique und des Monteverdi Choir zurück.

