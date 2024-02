Berenberg Kulturpreis erstmals an großes Ensemble

Hamburg/Berlin (MH) – Der Kammerchor der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) hat den mit 12.000 Euro dotierten Berenberg Kulturpreis erhalten. Die Auszeichnung, die meist an Solisten und gelegentlich ein Duo oder Trio verliehen wird, ging erstmals an ein großes Ensemble. Die 50 jungen Musiker seien "ein tolles Beispiel dafür, wie bunt und vielfältig Musik sein kann", sagte der Vorstandsvorsitzende der Berenberg Bank Stiftung, Hans-Walter Peters, nach einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend im Kleinen Saal der Elbphilharmonie statt.

Stipendien erhielten das Tovesco Trio, bestehend aus Francesco Maccarrone (Klavier), Veronika Rädler (Violine) und Thomas Haas (Violoncello), sowie die ukrainische Cembalistin Elena Khurgina. Im Bereich der Bildenden Kunst wurde die iranische Malerin Simin Jalilian mit einem Stipendium gefördert.

Zusammen mit dem Theater Kiel schreibt die Stiftung einen Wettbewerb für Nachwuchsautoren aus. "Es ist sehr schwierig, Autoren zu finden, die psychologische Dialoge fürs Theater schreiben können", begründete Intendant Daniel Karasek die Initiative.

Die "Berenberg Bank Stiftung von 1990" vergibt jährlich den Berenberg Kulturpreis an Nachwuchskünstler, die in Hamburg studieren oder arbeiten. Zudem fördert sie die Ausbildung von Künstlern durch die Vergabe von Stipendien und Projektförderungen. Seit ihrer Gründung habe die Stiftung etwa 170 junge Künstler mit mehr als einer Million Euro unterstützt, hieß es in der Mitteilung.

