Neuer Generalmusikdirektor für Staatstheater Wiesbaden

Wiesbaden/Berlin (MH) – Leo McFall wird neuer Generalmusikdirektor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Der Brite soll sein Amt ab der Spielzeit 2024/25 antreten, zeitgleich mit Beginn der Doppelintendanz von Dorothea Hartmann und Beate Heine, teilte Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) am Mittwoch mit. McFall folgt auf Patrick Lange, der das Haus Anfang 2022 wegen künstlerischer Differenzen mit Intendant Uwe Eric Laufenberg verlassen hatte.

"Mit Leo McFall gewinnen wir einen jungen und sehr engagierten Dirigenten für Hessen, der bereits vielfältige Erfahrungen auf unterschiedlichen Stationen sammeln konnte", erklärte Gremmels. Nach der langen Vakanz des GMD-Postens könne das Musikleben am Hessischen Staatstheater und in Wiesbaden nun entscheidend gestaltet und vorangebracht werden.

Hartmann und Heine begrüßten den Neustart mit dem neuen Generalmusikdirektor. "Neben seinen herausragenden musikalischen Qualitäten bringt er ein ausgeprägtes Interesse an neuen und ungewöhnlichen Formen von Musiktheater und Konzert mit", erklärten sie. Es sei eine wunderbare Aufgabe, Teil des Teams der designierten Intendantinnen zu werden und mit den Musikern des Staatstheaters Wiesbaden zu arbeiten, sagte der Dirigent.

Der 1981 in London geborene McFall ist derzeit Principal Conductor des Thessaloniki State Symphony Orchestra und Chefdirigent des Symphonieorchesters Vorarlberg (SOV). Er studierte an der Oxford University, der Sibelius Academy und der Hochschule für Musik in Zürich. Nach Stationen als Assistent von Bernard Haitink unter anderem beim Royal Concertgebouw Orchestra, dem Chicago Symphony Orchestra und den Wiener Philharmonikern wurde er erster Kapellmeister beim Meininger Staatstheater und übernahm 2020 die Leitung des SOV.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Staatstheater Wiesbaden

Links:

➜ http://www.staatstheater-wiesbaden.de

➜ http://www.hmwk.hessen.de