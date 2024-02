Neue Orchester für Osterfestspiele Baden-Baden

Baden-Baden/Berlin (MH) – Die Osterfestspiele Baden-Baden haben Nachfolger für ihre bisherigen musikalischen Partner, die Berliner Philharmoniker, gefunden. Ab 2026 werden für drei Jahre das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam und das Mahler Chamber Orchestra das Festival prägen. "Musikliebhaber können sich auf hochkarätige Opern- und Konzertabende in Baden-Baden freuen", sagte Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa am Donnerstag. Auch in der Kulturvermittlung seien die Orchester führend.

"Wir danken den Berliner Philharmonikern, dass sie unsere Osterfestspiele von 2013 bis 2025 begleiten und ihnen internationale Anerkennung verschaffen", fügte Stampa hinzu. In diesem Jahr steht die Richard-Strauss-Oper "Elektra" im Mittelpunkt des Festivals. Das Programm für 2025 soll während der Festspiele veröffentlicht werden.

2026 werden das Concertgebouw Orchestra unter der Leitung seines künstlerischen Partners Klaus Mäkelä und das Mahler Chamber Orchestra mit Joana Mallwitz am Pult auftreten. Beide Klangkörper sollen in der künstlerischen Planung eine zentrale Rolle spielen.

Die Osterfestspiele in Baden-Baden waren 2013 von den Berliner Philharmonikern ins Leben gerufen worden. Zuvor hatte der Klangkörper die 1967 von seinem damaligen Chefdirigenten Herbert von Karajan gegründeten Osterfestspiele Salzburg gestaltet. Ab 2026 erarbeiten die Philharmoniker dort wieder an Ostern Opernaufführungen.

