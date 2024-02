Staatstheater Oldenburg präsentiert neues Leitungsteam

Oldenburg/Berlin (MH) – Der designierte Generalintendant des Oldenburgischen Staatstheaters, Georg Heckel, hat die acht neuen Mitglieder seines Leitungsteams vorgestellt. So werden Anna Neudert als Musiktheaterdramaturgin und Stefan Schmidt als Orchesterdirektor wirken. "Auch in den kommenden Jahren erwartet das Publikum spannende, bereichernde und unterhaltsame Abende", sagte Heckel am Donnerstag. Er blicke voller Erwartung darauf, mit den neuen und angestammten Kollegen auch neue Inhalte auf die Bühne zu bringen.

Neudert kommt wie Heckel vom Landestheater Detmold, wo sie zunächst als Dramaturgie-Assistentin und ab 2020 als Musiktheaterdramaturgin tätig war. In Oldenburg wird sie auch das Team der Öffentlichkeitsarbeit leiten. Schmidt war Solobratscher der Cappella Coloniensis und der Deutschen Händel-Solisten. Daneben profilierte er sich in der Orchester-Organisation und war als Geschäftsführer freier Ensembles auch leitend mitverantwortlich für deren künstlerische und wirtschaftliche Ausrichtung.

Ebenfalls neu ans Staatstheater Oldenburg kommen Vanessa Clavey als Referentin des Generalintendanten, Reinar Ortmann als Leitender Dramaturg Schauspiel, Milena Paulovics als Leitende Regisseurin Schauspiel, Oliver Ringelhahn als Künstlerischer Betriebsdirektor und Stellvertreter des Generalintendanten sowie Ebru Tartıcı Borchers als Hausregisseurin Schauspiel.

Das neue Leitungsteam tritt offiziell zum 8. August an, ist aber bereits in die Gestaltung der Saison 2024/25 involviert. Der Spielplan soll Ende Mai vorgestellt werden.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Staatstheater Oldenburg: Heckel neuer Generalintendant

/25560/staatstheater-oldenburg-heckel-neuer-generalintendant/

(01.06.2023 – 17:35 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Oldenburgischen Staatstheater

Link:

➜ http://www.staatstheater.de