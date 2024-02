Kent Nagano erhält Bundesverdienstorden

Hamburg/Berlin (MH) – Der Dirigent Kent Nagano ist mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. "Kent Nagano steht für klassische Musik auf höchstem Niveau und vermittelt musikalische Begeisterung weit in die Gesellschaft hinein", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag bei der Überreichung der Auszeichnung.

Der US-Amerikaner Nagano (72) ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. "Unermüdlich stärkt er den Stellenwert der Musik – in der Musikstadt Hamburg ebenso wie international", erklärte Brosda. Sein Engagement reiche von den Open-Air-Konzerten auf dem Rathausmarkt über die von ihm gegründete Philharmonische Akademie bis zur Förderung der Kleinsten durch Schirmherrschaften und Mentorenschaften von Musikschulen und -kindergärten.

Er fühle sich zutiefst geehrt, von Deutschland und indirekt auch von der großen Kultur, die es repräsentiere, diese hohe Anerkennung zu erhalten, betonte Nagano. "Wenn ich in irgendeiner Weise etwas zu der umfassenden künstlerischen Tradition in diesem Land beitragen konnte, dann nur aufgrund des Privilegs, mit außergewöhnlichen Ensembles und Institutionen eng zusammenarbeiten zu dürfen." Bevor er nach Hamburg kam, wirkte Nagano unter anderem als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper (2006-2013) und Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (2000-2006). Seit 2011 arbeitet er mit dem Concerto Köln, das ihn 2019 zu seinem Ehrendirigenten ernannte, in historischen Aufführungsprojekten zusammen. Die Leitungsposten in Hamburg übergibt Nagano mit dem Intendantenwechsel im Sommer 2025 an den israelischen Dirigenten Omer Meir Wellber.

(wa)

