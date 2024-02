Regisseur Gloger wird Direktor des Volkstheaters Wien

Wien/Berlin (MH) – Der deutsche Schauspiel- und Opernregisseur Jan Philipp Gloger wird neuer künstlerischer Leiter des Volkstheaters Wien. Der 42-Jährige übernimmt ab der Spielzeit 2025/26 die Nachfolge von Kay Voges, der nach dann fünf Jahren als Intendant an das Schauspiel Köln wechselt. Gloger sei nach einhelliger Meinung der Findungskommission "der optimale zukünftige Direktor", sagte der Vorstand der Volkstheater-Privatstiftung, Roland Geyer, am Donnerstag in Wien. Der Regisseur sei international erfolgreich und vertrete moderne Führungs- und Managementkompetenzen.

Der in Hameln geborene Gloger inszeniert seit 2007 Schauspiel. Seit 2010 schuf er auch Opern- und Operetteninszenierungen, unter anderem bei den Bayreuther Festspielen, am Royal Opera House in London und an der Wiener Volksoper. Mit Gioachino Rossinis Oper "Tancredi" debütiert er in diesem Sommer bei den Bregenzer Festspielen. Seit 2018 ist er Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg.

Er wolle das Volkstheater Wien gemeinsam mit Künstlern seiner Generation wie der Regisseurin Rieke Süßkow oder dem Theatermusiker Kostia Rapoport prägen und das Ensemble als Träger von Nahbarkeit ins Zentrum rücken, erklärte Gloger. "Einer von mehreren Programmschwerpunkten wird 'Schauspiel und Musik' sein, auch im Sinne eines lustvollen, durchaus an Wiener Traditionen anknüpfenden Grenzgängertums zwischen Sprache und Klang, Sinn und Irrsinn", kündigte er an.

Um die Nachfolge von Voges hatten sich 47 Einzelpersonen und Teams beworben. Der Frauenanteil lag bei rund 50 Prozent. Elf Bewerbungen kamen aus Österreich, die übrigen aus den deutschsprachigen Nachbarländern

