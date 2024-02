Berliner Philharmoniker: Europakonzert nicht im Ersten

Berlin (MH) – Die Berliner Philharmoniker veranstalten ihr Europakonzert in diesem Jahr erstmals in Georgien. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dieses international ausstrahlende Konzert in einem Land zu realisieren, das wir als Teil der europäischen Kultur begreifen", sagte Intendantin Andrea Zietzschmann am Montag. Aus Georgien stammten viele hervorragende Künstler, die die internationale Kulturlandschaft bereicherten.

Im Amphitheater des historischen Tsinandali Estate im Osten Georgiens interpretieren die Berliner Philharmoniker mit Dirigent Daniel Barenboim die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven und das Violinkonzert von Johannes Brahms. Solistin ist die georgische Geigerin Lisa Batiashvili. Dass das Europakonzert in ihrer Heimat stattfinden wird, "markiert zweifellos einen historischen Moment von unermesslicher Bedeutung für unser Land", erklärte die Artist in Residence der Saison 2023/24.

Seit 1991 feiern die Berliner Philharmoniker ihren Geburtstag alljährlich mit einem Europakonzert am 1. Mai, das an wechselnden kulturgeschichtlich bedeutenden Orten stattfindet. Bisher wurde die Veranstaltung jeweils live im Fernsehen übertragen, um 11:00 Uhr im Ersten Programm der ARD. In diesem Jahr gibt es Livestreams in der Digital Concert Hall und auf Arte Concert. Im TV sendet Arte ab 16:00 Uhr eine Aufzeichnung, das ZDF zeigt am Pfingstmontag eine Wiederholung. Auf radio3 (vormals rbbKultur) ist das Konzert live zu hören.

