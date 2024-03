Händel-Haus Halle steigert Besucherzahlen

Halle/Berlin (MH) – Die Stiftung Händel-Haus verzeichnet weiter steigende Besucherzahlen. Die Konzerte und Veranstaltungen im Händel-Haus und dem Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus zogen gut 23.000 Menschen an, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Im Jahr davor waren es 20.000. Weitere 44.000 Gäste kamen zu den Händel-Festspielen im Frühjahr (2022: 40.000).

Insgesamt bot die Stiftung 176 Veranstaltungen, darunter Konzertreihen, Vorträge und Führungen. Zu sehen waren neben den Dauerausstellungen "Händel – der Europäer" und "Historische Musikinstrumente" im Händel-Haus und der Ausstellung "Musikstadt Halle" im Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus auch weiterhin die Sonderausstellung "Feuerwerk und Helle-luja – 100 Jahre Händel-Feste in Halle".

Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die museumspädagogischen Angebote. Bei den Kindern war der Besucherzuwachs besonders groß: Über 2.500 Kinder und damit rund 500 mehr als im Vorjahr kamen zu den Veranstaltungen der beiden Museen.

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. In die Saale-Stadt kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Händel-Festspiele Halle

Links:

➜ https://www.haendelhaus.de