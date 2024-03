Andris Nelsons debütiert an Oper Leipzig

Leipzig/Berlin (MH) – Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons gibt in der kommenden Spielzeit sein Debüt an der Oper Leipzig. Auch Thomaskantor Andreas Reize leitet erstmals eine Oper an dem Haus, wie Intendant Tobias Wolff am Freitag bei der Vorstellung der Saison 2024/25 sagte. Der neue Musikdirektor der Spielstätte Musikalische Komödie, Michael Nündel, startet mit der Uraufführung des Jukebox-Musicals "Hello! Again?" mit Songs von Howard Carpendale.

Nelsons dirigiert im Mai 2025 die Oper "Lady Macbeth von Mzensk" im Rahmen des Schostakowitsch-Festivals zum 50. Todestag des Komponisten. Bereits im Dezember 2024 übernimmt Reize die musikalische Leitung bei Johann Christian Bachs "Amadis, der Ritter", der ersten von vier Opernpremieren der kommenden Saison.

Im März 2025 erklingt erstmals in Leipzig Gioachino Rossinis "Die Reise nach Reims", mit dem ersten Gastdirigenten der Oper Leipzig, Matthias Foremny, am Pult. Die Premiere von Peter Tschaikowskys "Pique Dame" leitet Anna Skryleva, die Generalmusikdirektorin des Theaters Magdeburg. Der für 2025/26 designierte Leipziger Generalmusikdirektor Ivan Repusic übernimmt Anfang des Jahres die Wiederaufnahme von Giuseppe Verdis Oper "Otello".

