Bachhaus Eisenach bei Bachfest Jerusalem

Eisenach/Berlin (MH) – Das Bachhaus Eisenach beteiligt sich mit einer Ausstellung am diesjährigen Bachfest in Jerusalem. Die Ausstellung widmet sich den weltlichen Kantaten des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) und ihren Bezügen zu seinen besser bekannten Kirchenmusiken, teilte Bachhaus-Direktor Jörg Hansen am Montag mit. Bachs weltliche Kantaten stehen diesmal im Mittelpunkt des Festivals, das vom 18. bis 24. März stattfindet.

Die Querbeziehungen zwischen Bachs kirchlicher und weltlicher Musik werden auf sechs Ausstellungstafeln erklärt. Zudem erläutern zwei Trickfilme auf Hebräisch und Englisch den Umbruch in der Kirchenmusik zur Bach-Zeit. Dieser ermöglichte es dem Komponisten, Arien und Chöre wie aus seinem Dramma per musica "Hercules auf dem Scheideweg" zu Weihnachten im Gottesdienst wiederzuverwenden. Gezeigt werden unter anderem Gedichtbände von Bachs Lieblingsdichter Picander mit dessen originalen Libretti.

Das Bachfest Jerusalem wurde 2016 vom Jerusalem Baroque Orchestra, einem Ensemble in der Tradition der historischen Aufführungspraxis, gegründet. Unterbrochen nur durch die Corona-Jahre 2020 und 2021, in denen das Festival ausfiel beziehungsweise die Einreise nicht möglich war, ist das Bachhaus Eisenach jedes Jahr mit Ausstellungen zum Hintergrund der jeweils im Zentrum stehenden Stücke beteiligt.

