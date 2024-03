Theater Erfurt streicht Fortsetzung des "Ring"

Erfurt/Berlin (MH) – Nach dem "Rheingold" ist erst mal Schluss: Das Theater Erfurt wird den "Ring des Nibelungen" nicht fortsetzen. Wegen der gegenwärtig schwierigen finanziellen Situation werde das Haus die Opern-Tetralogie von Richard Wagner nicht weiter verfolgen, teilten Malte Wasem und Christine Exel als Kommissarische Werkleitung des Theaters am Montag mit. Zudem sei ihre Amtszeit begrenzt.

Nach der Abberufung von Generalintendant Guy Montavon habe man langfristig geplante Spielzeitprojekte auf den Prüfstand gebracht, hieß es. Das "Rheingold" feiert wie vorgesehen am Samstag kommender Woche Premiere. Statt der Fortsetzung des "Rings" wird in der nächsten Saison das Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy in einer szenischen Version aufgeführt. Der gesamte Spielplan für 2024/25 soll am 25. Mai vorgestellt werden.

