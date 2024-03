Concertgebouw Orchestra bekommt festen Gastdirigenten

Amsterdam/Berlin (MH) – Das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam (RCO) bekommt erstmals einen festen Gastdirigenten. Den Posten übernimmt ab der Saison 2024/25 der 23-jährige Aurel Dawidiuk, teilte das Orchester am Dienstag mit. Die neu geschaffene Stelle wurde durch eine Spende der Familie des ehemaligen Chefdirigenten Bernard Haitink ermöglicht.

Haitink (1929-2021) leitete im Laufe seiner Karriere zahlreiche Meisterkurse und lud häufig junge Dirigenten ein, ihm zu assistieren. "Bernard hatte das Gefühl, dass er in seiner eigenen Karriere als junger Dirigent enormes Glück gehabt hatte, und wollte seinen jüngeren Kollegen eine Chance geben", sagte seine Witwe Patricia Haitink. Das jetzt aufgelegte Programm ermögliche es jungen Dirigenten, sich mit einem großen Orchester und mit einigen der besten Dirigenten und Solisten zu beschäftigen.

Der in Hannover geborene Dawidiuk soll an etwa der Hälfte der Konzertprogramme der Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 mitwirken. Mit vielfältigen Aufgaben könne er eine künstlerische Bindung zum Orchester knüpfen, hieß es. Neben der Unterstützung renommierter Dirigenten sowohl in Amsterdam als auch auf Tourneen werde er mit Orchestermusikern bei der Ensemblebildung zusammenarbeiten und eine Rolle im Talentförderprogramm des RCO spielen. Zum Ende seiner zweiten Spielzeit soll Dawidiuk eine Woche lang mit dem Klangkörper zusammenarbeiten und mehrere Abonnementkonzerte dirigieren.

Dawidiuk studiert seit 2020 an der Zürcher Hochschule der Künste. 2021 wurde er in das Dirigentenforum des Deutschen Musikrats aufgenommen. Er belegte Meisterkurse bei Paavo Järvi, Jaap van Zweden, Joana Mallwitz und Pierre-André Valade und dirigierte Ensembles wie das Berner Sinfonieorchester, das Kammerorchester Basel, das Thessaloniki City Symphony Orchestra und das Philharmonische Orchester Sofia.

Eine Fachjury hatte aus internationalen Kandidaten vier junge Musiker zu Vorspielen mit dem Concertgebouw Orchestra eingeladen, nach denen Dawidiuk als erster fester Gastdirigent ausgewählt wurde.

