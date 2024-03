Musikdirektor Mazzola verlängert bei Lyric Opera Chicago

Chicago/Berlin (MH) – Enrique Mazzola bleibt weitere fünf Jahre Musikdirektor der Lyric Opera of Chicago. Der Vertrag des italienischen Dirigenten wurde bis Sommer 2031 verlängert, wie das Haus am Mittwoch mitteilte. Die Oper und ihr Publikum seien bei dem 55 Jährigen "in sehr guten Händen", sagte Generaldirektor und Geschäftsführer Anthony Freud.

Mazzola hat die Position seit 2021 inne, als Nachfolger von Sir Andrew Davis. "Ich schätze die Zusammenarbeit mit dem Weltklasse-Orchester und -Chor der Lyric Opera sehr und bin dankbar, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen können", erklärte der Dirigent.

Die Lyric Opera of Chicago feiert in der Spielzeit 2024/25 ihr 70-jähriges Bestehen. Für die Jubiläumssaison plant das Haus zwei zeitgenössische Opernpremieren – "Blue" von Jeanine Teson und "The Listeners" von Missy Mazzoli – sowie vier klassische Werke. Zur Spielzeiteröffnung kommt Giuseppe Verdis "Rigoletto" auf die Bühne. Erstmals seit 20 Jahren wird "Fidelio" von Ludwig van Beethoven wieder inszeniert. Zudem gibt es Neuproduktionen von Giacomo Puccinis "La Bohème" und "Die Hochzeit des Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart.

