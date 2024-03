Martin Hausberg zum Bayerischen Kammersänger ernannt

München/Berlin (MH) – Der Bass Martin Hausberg ist zum Bayerischen Kammersänger ernannt worden. Das teilte das Kunstministerium am Freitag mit. Mehr als 35 Jahre habe der Sänger mit seiner Stimme die Herzen des Publikums berührt, würdigte Kunstminister Markus Blume (CSU). Die Ernennungsurkunde hatte Staatsintendant Josef E. Köpplinger am Sonntag nach der Aufführung von "Figaros Hochzeit" im Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz überreicht.

"Mit einem gebührenden Finale" verabschiede man Hausberg in den Ruhestand, erklärte Blume laut Mitteilung. "Er glänzte als Solist auf der Bühne und wirkte auch hinter den Kulissen. So hat er seine langjährige Erfahrung und Verlässlichkeit mit großem Engagement an das junge Ensemble weitergegeben", betonte der Minister.

Hausberg hat das Gärtnerplatztheater seit 1988 als Solist mitgeprägt, in zentralen Rollen wie der Titelpartie in "Le nozze di Figaro", als Basilio ("II barbiere di Siviglia"), Truffaldino ("Ariadne auf Naxos") oder Komtur und Masetto ("Don Giovanni").

Die Dienstbezeichnung "Bayerischer Kammersänger"/"Bayerische Kammersängerin" wird seit 1955 für herausragende künstlerische Leistungen durch das Bayerische Kultusministerium verliehen. Bisher wurden mehr als 130 Künstler ausgezeichnet, zuletzt der Tenor Daniel Prohaska im Februar 2023.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Münchner Gärtnerplatztheater

Link:

➜ http://www.gaertnerplatztheater.de

➜ http://www.stmwk.bayern.de