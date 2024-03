Gaudenz bleibt Jenaer Generalmusikdirektor bis 2029

Jena/Berlin (MH) – Simon Gaudenz bleibt weitere drei Jahre Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. Der Vertrag des Schweizers wurde bis zur Spielzeit 2028/29 verlängert, wie das Orchester am Freitag mitteilte. "Unter seiner Leitung hat unser Orchester eine Entwicklung genommen, die auch international große Anerkennung erfährt", sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).

Die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Dirigenten sei für Jena ein Glücksgriff, erklärte Friedrun Vollmer, Werkleiterin des städtischen Eigenbetriebs JenaKultur. "Durch seine unermüdliche Energie, seinen extrem hohen künstlerischen Anspruch, seine Begabung zu Vernetzung und Organisation, seine zugewandte und ermutigende Art der Orchesterführung, seinen Teamgeist und sein stetes Interesse, sich mit den Klangkörpern der Jenaer Philharmonie sowohl in die Stadtgesellschaft hinein, aber auch international zu weiten, hat das Orchester an Ausstrahlung gewonnen und wurde auf ein künstlerisches Plateau gehoben, das keine nationalen Vergleiche scheuen muss."

Der 1974 in Basel geborene Gaudenz ist seit der Spielzeit 2018/19 Generalmusikdirektor von Thüringens größtem Konzertorchester. " Künstlerische Höhenflüge brauchen Vertrauen und Freundschaft, Neugier und Ambition. Diese vier Grundpfeiler fand und finde ich bei der Jenaer Philharmonie vor, sie sind die Basis für unsere fruchtbare und erfüllende Zusammenarbeit", betonte der Dirigent. Die vielen Konzerte in Jena, auf Tourneen und Gastspielen sowie in CD-Aufnahmen belegten die wachsende Tiefe und Intensität ihres Musizierens. "Dass wir diesen Weg gemeinsam fortsetzen, erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit."

