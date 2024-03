Künstlerischer Direktor des Sinfonieorchesters Basel geht

Basel/Berlin (MH) – Der Künstlerische Direktor des Sinfonieorchesters Basel (SOB), Hans-Georg Hofmann, verlässt den Klangkörper per Ende März. Der 55-jährige Musikmanager beende seine Tätigkeit nach elf Jahren auf eigenen Wunsch, teilte das Orchester am Freitag mit. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leichtgefallen, erklärte Hofmann. "Doch bin ich davon überzeugt, dass jede Kulturinstitution nach einer so intensiven Zeit der Zusammenarbeit und des Neuaufbaus frische Ansätze und Gestaltungspersönlichkeiten braucht."

Hofmann war für die Programmplanung des Klangkörpers verantwortlich. Dabei habe er maßgeblich zum künstlerischen Profil und einer internationalen Wahrnehmung des Orchesters beigetragen, hieß es. Kluge Programmplanung sowie der Aufbau innovativer Konzertformate und Vermittlungsformen fänden weit über die Grenzen Basels hinaus große Anerkennung. In seine Amtszeit fielen unter anderem der Umbau und die Erweiterung der SOB-Spielstätte Stadtcasino Basel und die Corona-Pandemie sowie die Ernennung der Chefdirigenten Ivor Bolton ab 2016 und Markus Poschner ab 2025.

Der Präsident der Stiftung Sinfonieorchester Basel, Tobit Schäfer, dankte Hofmann "für seine enorme gestalterische wie kommunikative Arbeit, die er seit 2013 – gerade auch in schwierigen Zeiten – für unseren Klangkörper geleistet hat".

Das Sinfonieorchester Basel entstand 1997 mit der Fusion des Basler Sinfonie-Orchesters und des Radio-Sinfonieorchester Basel. Seine Geschichte reicht jedoch zurück bis in das frühe 18. Jahrhundert.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Sinfonieorchester Basel

Link:

➜ http://www.sinfonieorchesterbasel.ch