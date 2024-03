Neuer Chorleiter an Landesbühnen Sachsen

Radebeul/Berlin (MH) – Daniele Pilato wird neuer Chordirektor an den Landesbühnen Sachsen. Der gebürtige Italiener übernimmt die Position ab dem 1. Mai 2024, wie das Haus am Freitag mitteilte. Pilato folgt auf Karl Bernewitz, der Anfang des Jahres an das Theater Bremen gewechselt ist. Seit 2022 war er Leiter des Opernchores am Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz.

Sein Antrittsdirigat auf der Hauptbühne in Radebeul gibt Pilato am 1. April mit der Kantate "Letzte Rufe aussterbender Arten" von Hans-Peter Preu, die zum Saisonbeginn unter der Leitung von Bernewitz uraufgeführt wurde. Bereits am Samstag (23. März) leitet der designierte Chordirektor das Werk bei einer Vorstellung in den Naturhistorischen Sammlungen Senckenberg in Dresden.

Pilato wurde 1990 in Triest geboren, wo er am Konservatorium Klavier, Chorleitung und Vokal-Komposition studierte. 2014 ging er an die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und später ans Mozarteum in Salzburg. Er hat als Chorleiter an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und ist Mitglied der künstlerischen Kommission der Chorvereinigung von Friaul-Julisch-Venetien. Bei den Salzburger Festspielen war Pilato mehrfach als Dirigent und Chorleiter tätig. 2022 leitete er einen Workshop für den Chor des Gärtnerplatztheaters in München und dirigierte Chioacchino Rossinis "Petite Messe Solennelle".

