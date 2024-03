Brahms-Medaille Hamburg an Ensemble Resonanz

Hamburg/Berlin (MH) – Die Stadt Hamburg ehrt das Ensemble Resonanz mit der Johannes-Brahms-Medaille. "Dank seiner exzellenten musikalischen Qualität, seinem innovativen Profil, seiner Nahbarkeit und einer großen Lust auf verschiedenste Formen von Musik ist das Ensemble Resonanz ein herausragender Botschafter für die Kulturstadt Hamburg", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag. Die Übergabe der Auszeichnung ist für den 25. April im Großen Saal der Elbphilharmonie geplant.

Mit der 1928 gestifteten Medaille werden in unregelmäßigen Abständen Personen und Gruppen geehrt, die bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Musik geleistet haben und sich insbesondere um die Pflege von Brahms' musikalischem Erbe verdient gemacht haben. "Das Ensemble Resonanz begeistert mi seinen neuen Zugängen zu klassischer Musik ein ausgesprochen vielfältiges Publikum weit über Hamburgs Stadtgrenzen hinaus", erklärte Brosda.

Die Auszeichnung erinnert an den in Hamburg geborenen Komponisten Johannes Brahms (1833-1897). Bisher wurde die Medaille 68 Mal verliehen, darunter an Richard Strauss, Jean Sibelius, Eugen Jochum, Joseph Keilberth, Yehudi Menuhin und zuletzt Christoph von Dohnányi (2019).

