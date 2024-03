Grafenegg-Konzertsaal erhält Photovoltaik-Dach

Grafenegg/Berlin (MH) – Auf dem Dach des Konzertsaals Auditorium in Grafenegg (Niederösterreich) wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Montage werde am Dienstag nach Ostern beginnen und soll bis Ende April abgeschlossen sein, teilte die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft am Donnerstag mit. Die Anlage werde direkt nach Beendigung der Installation in Betrieb genommen.

Die Photovoltaik-Anlage werde dazu beitragen, den eigenen Energiebedarf selbst zu erwirtschaften und den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Dafür hat Grafenegg eine Förderung von 90.000 Euro aus dem Klima- und Energiefonds des österreichischen Umweltministeriums erhalten. Die Maßnahme sei ein weiterer Meilenstein in der Bestrebung, Grafenegg zu einem umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Veranstaltungsort zu entwickeln. "Klimaschutz, Sozialverträglichkeit und regionale Werteschöpfung sind grundlegende Werte, die stetiger Weiterbildung und entwicklung bedürfen", hieß es.

Das Grafenegg Festival findet jährlich von Ende August bis Mitte September statt. Im Mittelpunkt stehen Konzerte mit internationalen Orchestern und Solisten.

