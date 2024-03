Theodora – Aus dem MusikTheater an der Wien

Samstag, 30. März 2024 / 20:15 – 23:10 Uhr

3sat

Oper (Österreich 2023, Erstausstrahlung) Am 19. Oktober 2023 feierte Georg Friedrich Händels Oratorium "Theodora" Premiere am MusikTheater an der Wien. Regie führte Intendant Stefan Herheim. Am Pult des La Folia Barockorchesters stand Händel-Experte und Countertenor Bejun Mehta.

Die US-amerikanische Sopranistin Jacquelyn Wagner begeisterte in der Titelpartie sowohl Publikum als auch Kritiker. An ihrer Seite wurde Countertenor Christopher Lowrey als Didymus gefeiert. Schauplatz dieser Inszenierung ist das Wiener "Café Central".

Händels dreiaktiges Oratorium "Theodora" stellt eine willensstarke Frau ins Zentrum des Geschehens. Für die zum Christentum übergetretene Prinzessin zählt das Versprechen auf ewige Erlösung mehr als jegliches irdische Leben. Sie verweigert den Befehl des römischen Kaisers, Jupiter anzubeten, und stirbt letztlich den Märtyrertod.

Das 1750 in London uraufgeführte Werk fokussiert auf den inneren Konflikt der Protagonistin. Händel und sein Librettist Thomas Morell schufen damit ein kontemplatives Werk über Toleranz der Religionen, christliche Tugenden und humanistische Werte. Dieser neue Ansatz inspirierte den Komponisten zu neuer musikalischer Innenschau.

Für Regisseur Herheim ist die "Theodora" dadurch ein Fanal der Musiktheatergeschichte, das im spirituellen Vakuum der Konsumfreude und seelischen Orientierungslosigkeit unserer Zeit neue Relevanz erhält.

(pt/MH)

