Sanierung der Kölner Bühnen kommt voran

Köln/Berlin (MH) – Bei der Sanierung der Kölner Bühnen wurden im Februar zwölf weitere Bereiche fertiggestellt, gegenüber drei im Januar. "Um unser Ziel der Fertigstellung am 28.6.2024 zu erreichen, werden wir das Tempo allerdings weiter erhöhen müssen, um bereits erlittene Verzüge aufzuholen", erklärte der Technische Betriebsleiter Bernd Streitberger laut einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung der Stadt Köln. Insgesamt seien bis Ende Februar 107 von 312 Bereichen fertiggestellt worden. Nächster Meilenstein sei Ende April die Staubfreiheit in den Bereichen von IT und Theatertechnik.

Schwierigkeiten gebe es weiterhin im Gewerk Trockenbau. Dort sei die angestrebte Erhöhung der Kapazität bislang nicht gelungen. Deshalb fehlten für mehrere haustechnische Arbeitsschritte die notwendigen Vorarbeiten. Man habe nun gegen einige Firmen Teilkündigungen ausgesprochen, um die Arbeiten von anderen Unternehmen ausführen zu lassen.

Die Kölner Oper, das Schauspiel, Das Kleine Haus und die Kinderoper werden seit 2012 saniert. Nach jetzigem Stand müssen sie die Spielzeit 2024/25 noch in den Ausweichspielstätten Staatenhaus und Depot beginnen. Auch nach der technischen Fertigstellung der Sanierung am Offenbachplatz werden in einigen Bereichen noch Restarbeiten erforderlich sein. Die ursprünglich mit 253 Millionen Euro geplanten Baukosten sind inzwischen auf 703 Millionen Euro angestiegen.

