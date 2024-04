Klaus Mäkelä wird Chefdirigent des Chicago Symphony

Chicago/Berlin (MH) – Klaus Mäkelä wird neuer Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra (CSO). Das Kuratorium entschied sich einstimmig für den Finnen, wie das Orchester am Dienstag mitteilte. Mäkelä übernimmt den Posten mit der Saison 2027/28. Sein Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre.

Der 28-jährige Mäkelä folgt auf den Italiener Riccardo Muti (82), der das Chicago Symphony Orchestra von 2010 bis 2023 geleitet hat. Mit sofortiger Wirkung beginnt Mäkelä eine Amtszeit als designierter Musikdirektor des CSO.

Mäkelä debütierte im April 2022 mit dem Chicago Symphony und kehrte im Februar 2023 an das Pult des Klangkörpers zurück. "Bei seinen ersten beiden denkwürdigen Engagements beim CSO hat Klaus Mäkelä eine außergewöhnliche Verbindung zu unseren Musikern aufgebaut und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, äußerst bewegende Darbietungen eines breiten Repertoirespektrums zu liefern", sagte der Präsident der Chicago Symphony Orchestra Association, Jeff Alexander. Abseits des Podiums sei der junge Musiker auch menschlich "der ideale Kandidat (…), um das Orchester in die Zukunft zu führen".

Bereits in dieser Woche dirigiert Mäkelä erneut das CSO in drei Abonnementskonzerten. Als designierter Musikdirektor soll er eine wachsende Zahl an Konzerten in Chicago und auf Tourneen leiten sowie andere Aktivitäten übernehmen. In seiner offiziellen Amtszeit werde er das Orchester mindestens 14 Wochen pro Saison leiten, darunter zehn Wochen in und um den Stammsitz sowie vier Wochen auf nationalen und internationalen Tourneen.

Gleichzeitig mit seinem Amtsantritt in Chicago wird Mäkelä im Alter von dann 31 Jahren auch Chefdirigent des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. "Bis dahin bleibe ich meiner laufenden Zusammenarbeit mit dem Orchestre de Paris und dem Oslo Philharmonic verpflichtet", erklärte er. In Paris ist er seit 2021 Musikdirektor und in Oslo seit 2022 Chefdirigent und künstlerischer Berater.

