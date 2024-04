Händel-Haus ersteigert "Coronation Anthems"-Abschrift

Halle/Berlin (MH) – Die Stiftung Händel-Haus in Halle (Saale) hat eine frühe Abschrift der vier "Coronation Anthems" (Krönungshymnen) von Georg Friedrich Händel ersteigert. Es handele sich um ein äußerst wertvolles und bedeutendes Dokument der Rezeptionsgeschichte Händel’scher Musik, teilte das Händel-Haus am Mittwoch mit. Händel hatte die Chorwerke zur Krönung von König Georg II. und Königin Caroline 1727 komponiert.

Eines der Anthems, "Zadok the Priest" ist bis heute Teil des britischen Krönungszeremoniells und erklang auch bei der Krönung von Charles III. im Mai 2023. Auf dem Thema dieser Komposition basiert die 1992 entstandene Hymne der UEFA Champions League.

Die Abschrift der Anthems entstand vermutlich kurze Zeit nach dem Abschluss der Komposition und in Händels unmittelbarem Umkreis. Vorlage ist dessen (verlorene) Direktionspartitur. Die vollständige Abschrift bereichere die Sammlung im Geburtshaus des Komponisten um ein sehr eindrucksvolles Objekt, hieß es.

Den Erwerb bei dem Londoner Auktionshaus Christies unterstützten die Kulturstiftung der Länder – eigenen Angaben zufolge mit 16.287,55 Euro – sowie Privatspender und der Freundes- und Förderkreis des Händel-Hauses. Die Handschrift wird zunächst bis zum Ende der Händel-Festspiele am 9. Juni in der Dauerausstellung des Händels-Hauses gezeigt und später nur noch in Einzelausstellungen präsentiert. Darüber hinaus soll die Partitur im Rahmen einer Digitalisierung der Forschung und allen Interessierten im Internet zugänglich gemacht werden.

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. In die Saale-Stadt kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

