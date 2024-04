Dirigent Chauhan verlängert in Düsseldorf

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der britische Dirigent Alpesh Chauhan bleibt drei weitere Jahre Principal Guest Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Sein Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert, teilte das Orchester am Montag mit. Der 34-Jährige sei ein "Glücksfall", sagte Intendant Michael Becker: "Mit seiner musikalischen Intelligenz, seinem unbestechlichen Instinkt und seiner großen professionellen Erfahrung gibt er dem Orchester Raum, sich frei und mit großem Vergnügen zu entwickeln."

Der 1990 in Birmingham geborene Chauhan ist auch Musikdirektor der Opera Company seiner Heimatstadt sowie stellvertretender Dirigent des BBC Scottish Symphony Orchestra und Chefdirigent der Filarmonica Arturo Toscanini in Parma.

Sein Debüt bei den Düsseldorfer Symphonikern gab Chauhan im April 2018. Es folgten mehrere gemeinsame Auftritte, unter anderem beim Neujahrskonzert 2020. Zur Saison 2021/22 wurde er zum Principal Guest Conductor ernannt. "Wir haben bereits einige wunderbare Erfahrungen miteinander geteilt, sowohl bei der Aufführung von symphonischen Schwergewichten als auch von weniger bekannten Meisterwerken", erklärte der Dirigent. Er liebe das Engagement, die Hingabe und die Lebendigkeit, die die Musiker in Düsseldorf mitbrächten – "immer bereit, ein breites Spektrum an Repertoire zu erforschen und neu zu entdecken, auch an der Seite unseres geschätzten Kollegen und Chefdirigenten Adam Fischer".

(wa)

