Würzburger Intendant Trabusch geht 2026

Würzburg/Berlin (MH) – Der Intendant des Mainfranken Theaters Würzburg, Markus Trabusch, lässt seinen Vertrag im Sommer 2026 auslaufen. Er verzichte auf eine Verlängerung aus Gründen der persönlichen Lebensplanung, teilte Trabusch am Montag mit. "Nach der guten, aber auch herausfordernden Zeit am Mainfranken Theater möchte ich mich nach meinem Würzburger Engagement wieder vollständig auf die Kunst, die mein Lebensinhalt ist, fokussieren und eigenes auf die Bühne bringen", erklärte Opern- und Theaterregisseur.

Der gebürtige Trierer (Jahrgang 1962) leitet das Mainfranken Theater seit 2016. Das Große Haus wird seit 2020 saniert sowie um ein Kleines Haus und einen Orchesterprobenraum erweitert. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für 2022 geplant. Während das Kleine Haus mit Schauspiel- und Tanzproduktionen den Betrieb im Dezember 2023 aufnahm, werden die Arbeiten im Großen Haus voraussichtlich noch bis weit in das Jahr 2026 dauern. Musiktheater- und Tanzproduktionen werden bis dahin in der Ersatzspielstätte "Theaterfabrik Blaue Halle" aufgeführt. Das Philharmonische Orchester Würzburg gastiert weiterhin in der Hochschule für Musik und im Toscanasaal der Residenz.

