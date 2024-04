Joana Mallwitz in Nürnberg zur Ehrendirigentin ernannt

Nürnberg/Berlin (MH) – Die Staatsphilharmonie Nürnberg hat erstmals in ihrer über 100-jährigen Geschichte den Titel "Ehrendirigent" verliehen. Die Auszeichnung ging an Joana Mallwitz, die von 2018 bis 2023 Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg war. Damit würdige man "ihre herausragenden Leistungen und Verdienste", hieß es am Sonntag bei der Ernennung.

"Ihre kreativen und innovativen Formate sowie ihr beispielhaftes Engagement in der musikalischen Bildungsarbeit haben die Staatsphilharmonie Nürnberg auf ein neues künstlerisches Level gehoben und nachhaltig geprägt", erklärte das Orchester in der Begründung. Unter anderem hat die Dirigentin mit der Jungen Staatsphilharmonie ein eigenes Jugendorchester am Staatstheater Nürnberg gegründet.

Mallwitz habe "die nicht so häufige Gabe, Menschen auch dann mitzunehmen, wenn es schwierig wird und sich alle anstrengen müssen", sagte Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. "Dadurch hat sie das Staatstheater Nürnberg fünf Jahre lang inspiriert, angetrieben und befeuert."

In Hildesheim geboren, übernahm Mallwitz 2014 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas die Orchesterleitung am Theater Erfurt. 2018 wechselte sie an das Staatstheater Nürnberg, dort als erste Frau auf dem Posten. 2019 wählten sie die Kritiker der Zeitschrift "Opernwelt" zur "Dirigentin des Jahres". Im März 2023 wurde ihr der Bayerische Verfassungsorden für ihren "großartigen Beitrag zu Kunst und Kultur in Bayern" verliehen. Seit Beginn der Saison 2023/24 ist Mallwitz Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters und damit die erste Frau an der Spitze eines der großen Berliner Klangkörper. Im September wurde sie mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

(wa)

