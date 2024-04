Dirigent Sir Andrew Davis gestorben

Chicago/Berlin (MH) – Der britische Dirigent Sir Andrew Davis ist tot. Er starb am Samstag nach einem Kampf gegen Leukämie im Kreise seiner Angehörigen, wie die Familie am Sonntag mitteilte. Der Künstler wurde 80 Jahre alt.

In seiner mehr als 50 Jahre langen Karriere war Davis künstlerischer Leiter an mehreren weltweit renommierten Opernhäusern und Orchestern. Dazu zählten das Toronto Symphony Orchestra (1975-1988), die Glyndeborne Festival Opera (1988-2000) und das Melbourne Symphony Orchestra (2013-2019).

Von 1989 bis 2000 wirkte Davis als Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra und damit länger als jeder Dirigent seit dem Gründer Sir Adrian Boult. Anschließend wechselte er an die Lyric Opera of Chicago, deren Chefdirigent und Musikdirektor er bis 2021 war. Allein in dieser Zeit leitete er 700 Aufführungen von 62 Opern von 22 verschiedenen Komponisten. Bei den Londoner Proms, dem weltgrößten klassischen Musikfestival stand Davis bei mehr Konzerten der "Last Night" am Pult als jeder andere Dirigent, zuletzt 2018.

(wa)

