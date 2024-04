Berliner Philharmoniker: Europakonzert ohne Barenboim

Berlin (MH) – Daniel Barenboim muss die Leitung des diesjährigen Europakonzerts der Berliner Philharmoniker aus gesundheitlichen Gründen absagen. An dessen Stelle übernimmt Daniel Harding, wie das Orchester am Montag mitteilte. Das Europakonzert findet am 1. Mai im Amphitheater des historischen Tsindandali Estate statt und damit erstmals in Georgien.

Die Absage betrifft auch die Konzerte am 2. Mai in der georgischen Hauptstadt Tbilisi sowie am 26. und 27. April in der Philharmonie Berlin. Das Programm bleibt unverändert. Es erklingen Franz Schuberts Ouvertüre zum Melodram "Die Zauberharfe", die 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms' Violinkonzert. Solistin ist die Georgierin Lisa Batiashvili, die in der aktuellen Saison als Artist in Residence bei dem Orchester wirkt.

Der 81-jährige Barenboim erklärte der Mitteilung zufolge, er wünsche den Kollegen wunderbare Konzerte und hoffe, "dem wundervollen georgischen Publikum bei einer anderen Gelegenheit erstmals begegnen zu können". Harding ist den Berliner Philharmonikern seit seinem Debüt 1996 eng verbunden. Nach 2019 im Pariser Musée d’Orsay dirigiert er heuer das zweite Europakonzert.

Seit 1991 feiern die Berliner Philharmoniker ihren Geburtstag alljährlich mit einem Europakonzert am 1. Mai, das an wechselnden kulturgeschichtlich bedeutenden Orten stattfindet.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Berliner Philharmonikern

Links:

➜ http://www.berliner-philharmoniker.de