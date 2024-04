Theater Osnabrück bekommt neuen Generalmusikdirektor

Osnabrück/Berlin (MH) – Christopher Lichtenstein wird neuer Generalmusikdirektor am Theater Osnabrück. Mit dem gebürtigen Hessen bekomme das Haus "einen versierten Dirigenten, der sowohl im Konzert als auch im Musiktheater wichtige Impulse setzen wird", erklärte Intendant Ulrich Mokrusch am Dienstag. Lichtenstein übernimmt sein Amt mit Beginn der Spielzeit 2025/26. Bereits jetzt werde er in die Vorbereitung seiner ersten Spielzeit eingebunden.

Lichtenstein wurde unter 100 Bewerbern ausgewählt. Seit September 2020 ist er Musikchef an der Danish National Opera in Aarhus. Zuvor wirkte er ab 2010 am Staatstheater Braunschweig, unter anderem als Studienleiter und zuletzt als 1. Kapellmeister. Er verfüge nicht nur über eine umfassende Repertoirekenntnis, sondern habe sich um Wieder- und Neuentdeckungen verdient gemacht, hieß es.

Am Theater Osnabrück folgt Lichtenstein auf Andreas Hotz, der das Haus im Sommer 2025 nach dann 13 Jahren verlässt. Er wechselt als Professor an die Hochschule für Musik Würzburg und will verstärkt als freier Dirigent tätig sein.

(wa)

