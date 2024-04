Geraer GMD wird auch Chefdirigent in Tel Aviv

Gera/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg-Gera, Ruben Gazarian, wird ab der Saison 2024/25 zusätzlich Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Israel Chamber Orchestra (ICO) in Tel Aviv. Seine Tätigkeit für das Ostthüringer Fünf-Sparten-Haus werde dadurch nicht eingeschränkt, erklärte Generalintendant Kay Kuntze am Mittwoch. "Sein Wunsch, auch für dieses exzellente Orchester künstlerische Verantwortung zu übernehmen, ist nachvollziehbar und wird von uns unterstützt", sagte er.

Der gebürtige Armenier Gazarian ist seit 2020 GMD in Altenburg-Gera und hat seinen Vertrag vor wenigen Wochen bis 2027 verlängert. Beim Israel Chamber Orchestra wird er Nachfolger von Ariel Zuckerman. Der in Tel Aviv geborene Dirigent wurde im Sommer 2023 nach acht Jahren entlassen, wogegen die Musiker des Orchesters eine Protestpetition unterschrieben. Zuckerman ist seit 2021 auch Chefdirigent des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt, das zuvor unter der Leitung von Gazarian stand.

"Mit Israel bin ich schon seit einigen Jahren durch viele Gastdirigate künstlerisch verbunden", erklärte Gazarian. Das ICO habe er erst vor wenigen Wochen kennengelernt. "Schon am ersten Probentag konnte man spüren, wie sehr die Chemie und die musikalische und menschliche Kommunikation zwischen uns sofort stimmten", betonte er.

Der Dirigent sei eine "musikalisch intellektuelle Kraft, innovativ, einflussreich und eine zentrale Figur in der Welt der Musik", sagte der Vorstandsvorsitzende des Orchesters, Moshe Ne’eman. "Gazarian, der Musik in jeder Faser seines Wesens lebt und atmet, wird mit Einsicht, großem Mut und innerer Stärke authentische Darbietung und wahre Interpretation in Musik aus allen Epochen und Genres bringen und als Inspiration für das Orchester und das Publikum dienen", fügte er hinzu.

Gazarian war von 2002 bis 2018 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn. 2015 übernahm er zusätzlich die Künstlerische Leitung des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt, die er bis 2020 innehatte, ehe er als Generalmusikdirektor nach Altenburg-Gera wechselte.

(wa)

