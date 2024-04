Münchner Rundfunkorchester verlängert mit Hahn

München/Berlin (MH) – Patrick Hahn bleibt Erster Gastdirigent des Münchner Rundfunkorchesters. Sein Vertrag wurde "auf allseitigen Wunsch" bis zur Spielzeit 2026/27 verlängert, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mitteilte. Der junge Österreicher hat den Posten seit dessen Einrichtung 2021 inne. Inzwischen stand er in allen Formaten des BR-Klangkörpers am Pult.

Der 1995 in Graz geborene Hahn ist als Dirigent, Komponist und Pianist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe im In- und Ausland. Er stand bereits am Pult von Klangkörpern wie den Münchner Philharmonikern, dem Gürzenich-Orchester Köln, der Dresdner Philharmonie, den Wiener Symphonikern, dem Luzerner Sinfonieorchester und dirigierte in der Bayerischen Staatsoper, der Staatsoper Hamburg, der Ungarischen Staatsoper sowie bei den Tiroler Festspielen.

Mit Beginn der Saison 2021/22 trat Hahn in Wuppertal als jüngster Generalmusikdirektor in Deutschland an. Von 2021 bis 2023 wirkte er auch als Künstlerischer Berater und Erster Gastdirigent des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra. Seit März 2024 ist er auch Erster Gastdirigent beim Royal Scottish National Orchestra.

