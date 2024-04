Musikverlage-Verband verlängert mit Präsident von Einem

Berlin (MH) – Der Verband Deutscher Musikverlage (DMV) hat Götz von Einem als Präsident im Amt bestätigt. Wie der Verband am Freitag mitteilte, erhielt von Einem bei der Jahrestagung 97 Prozent der Stimmen. Von Einem bedankte sich für das fortgesetzte Vertrauen der Mitglieder. "Es gibt viele Herausforderungen, aber auch Chancen für unsere Branche, die wir mitgestalten wollen", sagte er am Mittwoch in seiner Rede zur zweiten Amtszeit.

Zum Vizepräsidenten wurde Arne Björn Segler gewählt. Der Vorsitzende des Ausschusses für Mietmaterialien und mediale Verwertung folgt auf Clemens Scheuch, der nicht erneut kandidierte. Den Vorsitz des E-Ausschusses übernimmt Helmuth Kreysing von Scheuch. Die wiedergewählte Schatzmeisterin Bettina Bonengel ist künftig auch Vorsitzende des neu geschaffenen Ausschusses für Production Music.

Der Verband Deutscher Musikverlage, bis vor zwei Wochen "Deutscher Musikverleger-Verband", ist ein bundesweiter Zusammenschluss von rund 300 Mitgliedsverlagen und repräsentiert eigenen Angaben zufolge rund 95 Prozent des in Deutschland generierten Musikverlagsumsatzes.

