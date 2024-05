Theater Magdeburg bleibt auf Rekordkurs

Magdeburg/Berlin (MH) – Das Theater Magdeburg ist mit Rekordeinnahmen und -auslastung in das Jahr 2024 gestartet. "Wir haben die vorpandemischen Zahlen nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen", erklärte Generalintendant Julien Chavaz am Freitag. Von Januar bis April waren mehr als 52.000 Zuschauer in dem Haus, gegenüber 46.000 Menschen im Vergleichszeitraum 2019.

Die Auslastung der Vorstellungen lag aktuell bei durchschnittlich 86,7 Prozent (2019: 79,8 Prozent). Auch die Einnahmen des Theaters sind den Angaben zufolge gestiegen: Waren es in den ersten Monaten 2019 etwa 665.000 Euro, wurden Anfang 2024 rund 952.000 Euro eingenommen.

Die meisten Besucher hatten die Sinfoniekonzerte der Magdeburgischen Philharmonie mit 4.550 Menschen. Zu den beliebtesten Stücken zählten das Musical "Evita" mit 4.090 Gästen und das Ballett "Borgia" mit 4.010 Zuschauern.

Das Gedenkkonzert "Für eine friedliche Welt" im Januar war ausverkauft, ebenso die Ballettvorstellungen "Schneewittchen". Die Schauspielstücke "Nebenan" und "Blutbuch" kamen auf 99 beziehungsweise 98 Prozent Auslastung, die Telemann-Oper "Sieg der Schönheit" war zu 94 Prozent ausgelastet.

Für das sommerliche DomplatzOpenAir waren Ende April bereits 87 Prozent der Karten verkauft. Damit übertrifft das Musical "Love Never Dies" von Andrew Lloyd Webber die Produktion "Catch Me If You Can", für die 2023 zum Vergleichszeitpunkt 64 Prozent der Tickets gebucht waren und "Chicago" 2019 mit 66 Prozent.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Theater Magdeburg: 2023 war "erfolgreichstes Jahr"

(01.02.2024 – 12:38 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Theater Magdeburg

Link:

➜ http://www.theater-magdeburg.de