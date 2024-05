Zwei Dirigentinnen übernehmen für Thielemann

Dresden/Berlin (MH) – Chefdirigent Christian Thielemann muss die Leitung der nächsten Konzerte der Sächsischen Staatskapelle Dresden krankheitsbedingt abgeben. Statt seiner werden "zwei weltweit führende Dirigentinnen" übernehmen, wie das Orchester am Dienstag mitteilte. Betroffen ist auch die letzte Tournee in der Amtszeit Thielemanns, der im Herbst als Generalmusikdirektor an die Berliner Staatsoper Unter den Linden wechselt.

Die Symphoniekonzerte an Pfingsten in Dresden sowie die Gastkonzerte am 29. Mai in Wien und 1. Juni in Hamburg leitet Mirga Gražinytė-Tyla. Bei den Konzerten in Paris, Essen, Köln und nochmals Wien springt Marie Jacquot ein.

Die Litauerin Gražinytė-Tyla debütierte Ende vergangenen Jahres am Pult der Staatskapelle Dresden. Bei den kommenden Konzerten präsentiert sie ein leicht verändertes französisches Programm. Solist ist der Pianist Lang Lang. Die Französin Jacquot, die die Staatskapelle erstmals im Adventskonzert 2022 dirigierte, widmet sich heuer Werken von Richard Strauss und Johannes Brahms.

Anfang Juli gibt Thielemann seine Abschiedskonzerte als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle mit der 8. Symphonie von Gustav Mahler. Ende August tritt der Italiener Daniele Gatti seine Nachfolge an.

