Opus Klassik verkündet erstmals Shortlist

Berlin (MH) – Die Jury des Opus Klassik gibt in diesem Jahr erstmals eine Shortlist bekannt. Nominiert sind etwa die Sängerinnen Sabine Devieilhe, Anna Prohaska und Nuria Rial sowie die Sänger Konstantin Krimmel, Michael Spyres und Jonathan Tetelman, teilte der Verein zur Förderung der klassischen Musik am Dienstag mit. Auch die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks können auf den Musikpreis hoffen.

Die Verleihung findet vom 11. bis 13. Oktober in Berlin statt. Insgesamt werden Auszeichnungen in 27 Kategorien vergeben, darunter auch Projekte zur Nachwuchsförderung und Nachhaltigkeit. Die Nominierten wurden aus 570 Einreichungen ausgewählt. "Die breite Beteiligung und die beeindruckende Qualität der Einreichungen für den Opus Klassik 2024 unterstreichen deutlich die Leidenschaft und Kreativität, die in der deutschen Klassikszene vorherrschen", erklärte Jurysprecherin Kerstin Schüssler-Bach. Mit der Einführung einer Shortlist wolle man die Leistungen und die Vielfalt des Preises hervorheben, ergänzte Co-Sprecher Michael Becker.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. Zuvor gab es 25 Jahre lang den Echo Klassik, der vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) verliehen wurde.

