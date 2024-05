Jenaer Solohornist wird Honorarprofessor in Weimar

Weimar/Berlin (MH) – Der Solohornist der Jenaer Philharmonie, Robinson Wappler, ist zum Honorarprofessor der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar berufen worden. Der 1968 in Leipzig Geborene erhielt die Urkunde aus den Händen von Präsidentin Anne-Katrin Lindig, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte.

Wappler unterrichtet bereits seit mehr als 20 Jahren im Lehrauftrag an der Hochschule und ihrem Hochbegabtenzentrum, dem Musikgymnasium Schloss Belvedere. Er sei "eine große Stütze und Bereicherung in unserem Team", erklärten der Direktor des Instituts für Blasinstrumente und Schlagwerk, Markus Leoson, und Hornprofessor Jörg Brückner.

Nach dem Studium in Leipzig und Weimar wurde Wappler mit 21 Jahren Solohornist am Theater Erfurt. Es folgte eine Zwischenstation in der Residenzstadt Gotha, ehe er die bis heute bestehende Anstellung bei der Jenaer Philharmonie bekam. Solistische und kammermusikalische Auftritte sowie Aushilfen in verschiedenen Orchestern ergänzen sein künstlerisches Schaffen.

