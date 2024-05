Neue Erste Gastdirigentin für Dresdner Philharmonie

Dresden/Berlin (MH) – Tabita Berglund wird neue Erste Gastdirigentin der Dresdner Philharmonie. Die Norwegerin tritt die Position mit der Saison 2025/26 an, wie das Orchester am Donnerstag mitteilte. Die 35-Jährige folgt auf Kahchun Wong, der in der aktuellen und der kommenden Spielzeit Erster Gastdirigent ist.

Entscheidend für die Wahl einer so jungen Dirigentin war nach Aussage von Intendantin Frauke Roth, dass damit neue Wege der Kommunikation entstehen, Hierarchien abgebaut werden und eine künstlerische Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Musikern und Dirigentin erwachsen könne. "Ich bin überzeugt, dass neben einer großen Ernsthaftigkeit und enormem künstlerischen Willen gerade durch dieses Miteinander besonders berührende musikalische Erlebnisse entstehen. Exzellenz zu verstetigen, neues Publikum zu gewinnen und sich als Dresdner Philharmonie offen und innovativ in Richtung Zukunft zu bewegen – dazu wird Tabita Berglund sicher beitragen", betonte Roth.

Berglund gastierte erstmals im November 2023 bei der Dresdner Philharmonie. Dabei sei der Wunsch der Musiker entstanden, die gemeinsame künstlerische Arbeit zu vertiefen, hieß es. Diese erste Begegnung mit dem Orchester sei unglaublich inspirierend für sie gewesen, erklärte die Dirigentin. Sie habe höchste Qualität erlebt, Offenheit für gemeinsame intensive Arbeit und in den Konzerten eine Atmosphäre, die sie von kaum einem anderen Saal kenne. Das Publikum sei nicht nur räumlich nah am Orchester und umgekehrt, sondern man spürt eine wirkliche Verbundenheit, die künstlerisch enorm motivierend ist.

"Jüngeres Publikum mit unserer Musik zu erreichen und gleichzeitig menschliche Nähe zu gewinnen, darin liegt für mich die Zukunft der klassischen Musik. Ich bin überzeugt, dass ich dazu in Dresden beitragen kann und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", sagte Berglund, die bereits Anfang kommenden Jahres für drei Konzerte als Gast zu dem Orchester zurückkehrt. Ihren Auftakt als Erste Gastdirigentin gibt sie dann im August mit dem Konzert zur Saisoneröffnung 2025/26.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Dresdner Philharmonie nähert sich Vor-Corona-Niveau

(25.03.2024 – 13:25 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Dresdner Philharmonie

Link:

➜ http://www.dresdnerphilharmonie.de