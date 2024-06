Neue künstlerische Leitung für Young Euro Classic

Berlin (MH) – Der Cellist Alban Gerhardt und der Komponist und Musikvermittler Mathias Hinke übernehmen die künstlerische Leitung des Jugendorchesterfestivals Young Euro Classic. Sie treten gemeinsam die Nachfolge des Anfang April verstorbenen Dieter Rexroth an, der die Position seit 2001 bekleidete. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Mit großer Dankbarkeit denke man an die jahrelange exzellente Zusammenarbeit mit Rexroth, erklärte Festivalleiterin Gabriele Minz. Die neue Doppelspitze sei eine "aufregende künstlerische Kombination". Mit Gerhardts internationaler Vernetzung und Hinkes Engagement für musikalische Outreach-Projekte werde das Festival weiterhin neue Maßstäbe setzen und eine breite Öffentlichkeit erreichen.

Der 1969 in Berlin geborene Gerhardt begann seine Solistenkarriere 1991 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Semyon Bychkov. Seitdem hat er mit weltweit renommierten Orchestern zusammengearbeitet, darunter das Royal Concertgebouworkest Amsterdam, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die New Yorker Philharmoniker. Bei Young Euro Classic debütierte er 2006 als Solist mit dem Bundesjugendorchester. Im vorigen Jahr gastierte er zusammen mit dem Asian Youth Orchestra. Der 1973 in Mexiko-Stadt geborene Hinke ist Mitglied des Querklang-Leitungsteams und hat eine Gastprofessur im Fachbereich Experimentelle Musik der Universität der Künste Berlin inne. Seine Werke werden weltweit von bedeutenden Orchestern aufgeführt. International ist er auch mit musikalischen Outreach-Projekten aktiv, die Menschen ohne musikalische Vorbildung erreichen.

In diesem Jahr findet Young Euro Classic vom 9. bis 25. August statt, dann feiert das Jugendorchesterfestival seine 25. Ausgabe.

